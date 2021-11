Arteta refuzon të flasë për të ardhmen e Lacazettes

Mikel Arteta mbetet ngurrues për të diskutuar të ardhmen e Alexandre Lacazette në Arsenal, me bosin e “Topçinjve” që luan letrat e tij afër gjoksit mes “kaq shumë bisedash” rreth francezit ndërkombëtar.

Siç qëndrojnë gjërat, Lacazete, i cili ka qenë në Emirates Stadium që nga viti 2017, do të bëhet lojtar i lirë në fund të sezonit aktual.

Asnjë zgjatje e marrëveshjes së tij nuk është rënë dakord, duke ndezur spekulime në lidhje me një shitje të mundshme në janar, por Arteta është i ‘etur’ për të shmangur zvarritjen në një debat në lidhje me planet e tij.

I pyetur sërish për situatën e kontratës së Lacazette përpara ndeshjes në Premier Ligë me Liverpool të shtunën, Arteta u tha gazetarëve: “Ka kaq shumë fjalë.

“Ajo që mund të them është se jam shumë i kënaqur me atë që Laca po bën për momentin dhe kam thënë se nuk do të flasim për asgjë deri në fund të sezonit.”

Lacazette nuk është i vetmi lojtar i Arsenalit që lidhet me një lëvizje dimërore, me mesfushorin egjiptian Mohamed Elneny një tjetër që po përfundon kontratën e tij.

Ai është lidhur me një rikthim në Turqi, ku kishte një periudhë të mëparshme huazimi te Besiktas, por Arteta ende sheh një rol për 29-vjeçarin në planet e tij.

Spanjolli tha: “Përsëri, jam shumë i lumtur me Mo. Nuk do të diskutoj individualisht lojtarët e tjerë dhe nuk është koha për ta bërë këtë.”

Ndërsa kërkonte të drejtonte bisedat e transferimeve, Arteta gjithashtu po jepte pak kur bëhet fjalë për përzgjedhjen për udhëtimin në Anfield.

Kapiteni i klubit Pierre-Emerick Aubameyang u kthye herët në Londrën veriore nga detyra ndërkombëtare me Gabonin që çoi në pyetje për gjendjen e tij fizike, me Arteta që tha: “Jo, nuk ishte e planifikuar paraprakisht, ne duhet ta vlerësojmë atë dhe të shohim se si është dhe të bëjmë një vendim.

“Ne kemi shumë lojtarë që kanë kaluar disa ndeshje të ndryshme, probleme, lëndime të vogla, kështu që sot duhet t’i testojmë të gjithë dhe të shohim se si do të luajmë nesër.

Ai tha për Thomas Partey, i cili nuk ishte në gjendje të lidhej me Ganën pasi korri muskulin e ijeve në fitoren 1-0 të Arsenalit ndaj Watford më 7 nëntor: “E njëjta gjë përsëri, ai nuk mund të luante për ekipin kombëtar, ai vërtet u përpoq ta bënte këtë sepse ata patën një lojë masive dhe ai me të vërtetë e shtyu atë, por ai nuk ishte aq afër sa për ta bërë këtë.

“Përsëri, është diçka që duhet ta vlerësojmë sot sepse ai nuk ka bërë mjaftueshëm [punë përgatitore].”

Arsenali, i cili ka mbetur i pamposhtur në 10 ndeshjet e fundit në të gjitha garat, do të përballet me Liverpoolin, i ulur në vendin e pestë në tabelën e Premier Ligës dhe fitorja potenciale në Merseyside do t’i ngrejë ata mbi kundërshtarët e tyre dhe në vendet e Ligës së Kampionëve. /Lajmi.net