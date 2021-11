Arteta nuk i bie pishman për grindjen me Klopp: Ky jam unë, do të reagoj gjithmonë për ti mbrojtur lojtarët e mi

Gjatë pjesës së parë të humbjes 4-0 të “Topçinjve” në Anfield, spanjolli reagoi me zemërim ndaj një sfide të Sadio Mane ndaj Takehiro Tomiyasu të Arsenalit, me Arteta që ndeshej me kundërshtarin e tij Klopp – i cili u ankua për reagimin e tij ndaj goditjes nga ajri.

Të dy Arteta dhe Klopp duhej të frenoheshin nga ndihmësit e tyre pasi të dy trajnerët u paralajmëruan nga gjyqtari Michael Oliver për grindjet e tyre të zemëruara.

Incidenti ndodhi kur rezultati ishte pa gola përpara se skuadra e Artetës të vazhdonte të pësonte katër herë në humbjen e parë të Arsenalit në ligë që nga gushti, por menaxheri i “Topçinjve” pranoi se grindja me Klopp është thjesht ‘ai që jam’.

Kur u pyet nëse lojtarëve të tij u pëlqen kur ai tregon pasion në vijën e kontaktit, Arteta tha: ‘Nuk e di (nëse lojtarëve u pëlqen kur luftoj në vijë). Ky jam unë. Unë do të reagoj.

“Nëse më duhet të mbroj lojtarët e mi, do ta bëj. Ndoshta ju nuk më jepni motive për të shkuar në anën tjetër. Është pjesë e karakterit tonë.’

Rezultati zhgënjyes në Anfield është një tjetër ndeshje e madhe në të cilën Arsenali ka humbur, me “Topçinjtë” që humbën gjithashtu ndaj Chelsea dhe Manchester City këtë sezon pa shënuar asnjë gol.

Arteta zbuloi se lojtarët e tij nxitën një zemër në dhomën e zhveshjes në Anfield pas humbjes, me trajnerin që pranoi kënaqësinë e tij për mënyrën se si ekipi i tij ka reaguar ndaj humbjes.

“Më pëlqeu reagimi në dhomën e zhveshjes në Anfield në fund të lojës”, shtoi Arteta. “Ata (lojtarët) diskutuan atë që ndodhi në një mënyrë vërtet të sinqertë.

‘Ka çështje me të cilat duhet të merreni. Më pëlqeu shumë se si reagoi ekipi gjatë javës. Më parë kjo nuk ndodhte.

“Ka shumë gjëra që mund të mësosh, standardet duhen ngritur. Ju e shihni se sa konsistente ata (Liverpool) e bëjnë atë gjatë gjithë lojës.’

“Gunners” do të kërkojnë t’i kthehen fitoreve kundër klubit të fundit Newcastle këtë fundjavë, me humbjen e tyre ndaj Liverpool-it duke i lënë ata në vendin e pestë pasi Manchester United humbi gjithashtu fundjavën e kaluar.

Arsenali nuk mund të kalojë në top katërshe me fitoren ndaj ‘Magpies’ të Eddie Howe, por ata mund të ngjiten në nivel pikësh me West Ham nëse fitojnë, me “Hammers” që do të përballen me kampionët Manchester City të dielën. /Lajmi.net/