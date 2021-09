Arteta: Ndaj Tottenham duhet të luajmë me një lëkurë ndryshe

Ndonëse Areteta ka zhvilluar derbi të Londrës Veriore edhe si menaxher, megjithatë kjo do të jetë ndeshja e parë për spanjollin që do të luajnë kundër Tottenham para tifozëve që kur ai mori drejtimin, dhe ai nuk mund të presë për këtë eksperiencë duke këmbëngulur se lojtarët e tij e dinë sa do të thotë ky derbi.

“Është loja më e veçantë e sezonit në shtëpi, me siguri,” tha ai.

“Është një derbi i Londrës veriore, dhe emocionalisht është ndryshe të luash dhe ne e dimë sa do të thotë për mbështetësit tanë gjithashtu.

“Ekipi e di se çfarë do të thotë dhe unë do të sigurohem që ata të kuptojnë se çfarë do të thotë: historia midis dy klubeve dhe nga vjen ky rivalitet dhe çfarë do të thotë emocionalisht për të gjithë mbështetësit tanë.

“Ju duhet ta luani këtë lojë me një lëkurë paksa të ndryshme sepse ka diçka më shumë në këtë lojë.

“Ne po luajmë në shtëpi, do t’i kemi njerëzit tanë pas nesh dhe ata do të krijojnë një klimë të jashtëzakonshme që ju duhet të jeni në gjendje ta shijoni dhe ta shfrytëzoni sa më shumë”, përfundoi menaxheri spanjoll. /Lajmi.net