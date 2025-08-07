Artan Behrami: Nevenka Tromp i dha kredibilitet protestës së qytetarëve
Deputeti nga radhët e PDK-së, Artan Behrami, vlerësoi rolin e rëndësishëm që pati në protestë ish-hulumtuesja e Tribunalit të Hagës, Nevenka Tromp. Në ”Click” të RTV21, ai shprehu idenë se pjesëmarrja e saj nuk ishte vetëmpër publik, por ishte një mesazh drejt ndërkombëtarëve. ”Jo shumë për fol për publikun por për të fol për ndorkombëtarët,…
Lajme
Deputeti nga radhët e PDK-së, Artan Behrami, vlerësoi rolin e rëndësishëm që pati në protestë ish-hulumtuesja e Tribunalit të Hagës, Nevenka Tromp.
Në ”Click” të RTV21, ai shprehu idenë se pjesëmarrja e saj nuk ishte vetëmpër publik, por ishte një mesazh drejt ndërkombëtarëve.
”Jo shumë për fol për publikun por për të fol për ndorkombëtarët, për ti dhënë fuqi dhe kerdibilitet. Kur vjen një eksperte nga jashtë, kur vjen nga qendra se ajo jeton në Hagë, ajo i ka dhënë një kredibilitet të madh protestës, zërit të qytetarëve dhe organizatorëve”, tha Behrami.