Arta: Xhuli ka trup me organe, e trurin e ka në një vend të çuditshëm Debate mes vajzave dikur mike sonte në këtë “prime” të “BBVK”. Bëhet fjalë për Xhulin dhe Artën, shkruan lajmi.net. Arta ka eskaluar pak me fjalorin e saj e me mendimet e saj për Xhulin. Ajo në dhomën e rrëfimit është shprehur se trupi i saj është mbushur me organe. Teksa për trurin është shprehur se…