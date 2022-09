Arta Nitaj reagon pas përjashtimit të mësueses: Me u zhvesh nuk bën, të mbulohesh nuk bën, çka bën? Modelja e njohur kosovare, Arta Nitaj ka reaguar pas rastit të mësueses në Suharekë e cila u përjashtua nga shkolla për shkak të bartjes së shamisë. Përmes një postimi në rrjetin social Instagram ajo u shpreh e mllefosur me këtë vendim, shkruan lajmi.net. “Turp idiota, me u zhvesh nuk bën, të mbulohesh nuk bën, çka…