Arta Bajrami së shpejti sjell këngën me grupin italian Stil Novo – bashkëpunimi i tyre zgjoi vëmendje të veçantë te mediet e Italisë

Arta Bajrami po vjen me një risi të jashtëzakonshme në karrierën e saj muzikore. Këngëtarja e njohur shqiptare do të publikojë së shpejti një bashkëpunim ndërkombëtar me grupin italian Stil Novo, në këngën e titulluar "La notte di San Lorenzo", ose në shqip "Nata e Shën Lorencit" – një baladë romantike e mbushur me pasion…
Arta Bajrami po vjen me një risi të jashtëzakonshme në karrierën e saj muzikore.
Këngëtarja e njohur shqiptare do të publikojë së shpejti një bashkëpunim ndërkombëtar me grupin italian Stil Novo, në këngën e titulluar “La notte di San Lorenzo”, ose në shqip “Nata e Shën Lorencit” – një baladë romantike e mbushur me pasion dhe ndjeshmëri.
Ky duet i veçantë ka zgjuar interes të madh, jo vetëm në publikun shqiptar, por edhe në mediat italiane, të cilat i kanë kushtuar vëmendje të veçantë projektit.
Në raportimet e tyre, Arta Bajrami është quajtur po ashtu edhe nga mediet italiane si “mbretëresha e pop-it dhe R&B-së shqiptare”, duke theksuar stilin e saj të veçantë dhe vokalin e fuqishëm që e karakterizon.
Kënga ngërthen emocione të forta dhe një atmosferë të thellë artistike, që vjen në përputhje të plotë me tematikën e natës magjike të Shën Lorencit.
Fragmentet e publikuara nga kënga dhe videoklipi kanë lënë përshtypje të veçantë, si për nga cilësia artistike, ashtu edhe për interpretimin emocional të dy artisteve.
Videoklipi është xhiruar në ambient detar, me pamje mahnitëse që përputhen në mënyrë perfekte me ritmet dhe frymën e këngës.
Ajo që e bën këtë projekt edhe më të veçantë, është fakti që Arta Bajrami këndon në italisht – diçka që publiku nuk është mësuar ta dëgjojë nga ajo më parë.
Zëri i saj dallon qartë në interpretim, duke i dhënë këngës një dimension tjetër dhe duke treguar edhe një herë talentin e saj të shumëanshëm.