Arta Bajrami duket krejt ndryshe me stilin e ri të flokëve

Këngëtarja kosovare e cila pëlqehet shumë për hitet që ka prodhuar ndër vite ka treguar ndryshimin që ka bërë në pamje, shkruan lajmi.net.

Ajo ka prerë flokët deri sipër supeve duke e bërë të duket më e freskët e padyshim edhe më mirë.

Ndonëse nuk ka kohë që ka sjellë këngë të reja dhe ka qenë e fokusuar më shumë në këndimin nëpër ahengje, Arta ka dhën një premtim.

Ajo ka premtuar fansave se shumë shpejt do të vijnë projekte të mëdha nga ajo, që padyshim si përherë do pëlqehen shumë e do marrin miliona klikime./Lajmi.net/