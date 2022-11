Art Motion dyfish n Plus

Artmotion vjen me ofertën DYFISH n’plus me DYFISH Resivera, DYFISH Kanale dhe DYFISH Zbritje!

Oferta dhe pakot e jashtëzakonshme me super zbritje vlejnë për të gjithë klientët që dëshirojnë të jenë pjesë e familjes së madhe të Artmotion me ofertën dyfish n’plus!

Zbritje e jashtëzakonshme Pako Super plus me cmim nga 29.99 EUR ne 24.99 EUR dhe me Resiverin e dyte falas, me plot 312 Kanale vendore dhe ndërkombëtare, te gjitha kanalet e sportit, Ligat Sportive si asnjëherë më pare, plot 41 Kanale të sportit dhe emocionet e Digitalb, Top Channel, Top news, Explorer, Digi Gold, Çufo, Bang Bang

Zbritjet e mëdha do të vlejnë edhe në pakon FAMILY PLUS Nga 24.99€ për vetëm 21.99 € dhe me Resiverin e dytë FALAS, përplot 267 Kanale, 13 Kanale të Sportit, përfshirë Digitalb dhe kanalet Turke, pakoja me e kerkuar nga klientet.

Pako më e shitur dhe më tërheqëse pako PREMIUM PLUS, E krejt kjo vetem 29.99€ dhe me Resiverin e dytë FALAS, është pako e cila do të ju merr vëmendjen me plot 312 Kanale vendore dhe ndërkombëtare, me Ligat Sportive si asnjëherë më pare, plot 41 Kanale të sportit dhe emocionet e Digitalb, Top Channel, Top news, Explorer, Digi Gold, Çufo, Bang Bang.

Ku kjo është vetëm fillimi sepse që nga data 5 Dhjetor para ekranit televizv pranë jush do të jetë edicioni i pare dhe më i kërkuar ndonjëherë Big Brother VIP Kosova.

Oferta eshte e limituar ne zbritje te pakove dhe reseiveri I dyte falas per tri pakot kryesore te Artmotion!

Vizitoni pikat e shitjes së Artmotion dhe thirrë në 0800 20 600 për cdo informatë.