Art Abazi tregon se a do të jetë pjesë e “Big Brother VIP Kosova” Sot në media u raportua së këngëtari Art Abazi do jetë pjesë e reality-show, ”BBVK”. E këto raportime i ka mohuar Arti së fundmi, shkruan lajmi.net. Këngëtari me anë të një “InstaStory”, tregoi se ka pasur ftesë nga produksioni i “Big Brother VIP Kosova” dhe ai i “Big Brother VIP Albania” mirëpo i ka refuzuar.…