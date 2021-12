Arsenali vendos rregulla strikte për të shmangur infektimin me virusin

“Gunners” janë një nga klubet e pakta të Premier Ligës që nuk e kanë parë orarin e tyre të ndikuar nga ndonjë rast Covid në radhët e tyre; asnjë ndeshje e Arsenalit nuk është shtyrë deri më tani këtë sezon.

Kjo është në kontrast të plotë me katër rivalët kryesorë, Manchester United dhe Tottenham Hotspur, të cilët të dy kanë parë një numër të ndeshjeve të tyre të shtyhen për t’u riplanifikuar në një datë të mëvonshme, duke bërë që ‘Topçinjtë’ të mburren me shumë lojëra në dorë mbi dyshen.

Arsenali ka parë një rritje kohët e fundit të rasteve dhe ndërsa shumica kanë qenë nga stafi i dhomës së pasme ose ata që punojnë në terrenin stërvitor të Colney në Londër, një treshe lojtarësh janë infektuar.

Albert Sambi Lokonga, Pablo Mari dhe Calum Chambers të gjithë kanë rezultuar pozitiv për virusin, duke i lënë ata jashtë ndeshjen në fitoren e fundit ndaj Leeds dhe Sunderland në ligë dhe Carabao Cup përkatësisht.

Në një përpjekje për të parandaluar ndonjë rast tjetër brenda radhëve të tyre, ‘futboll.london’ raporton se ‘Topçinjtë’ kanë zbatuar rregulla të reja për të siguruar që skuadra e tyre të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme për përplasjet e ardhshme kundër Norwich dhe Wolves respektivisht.

Mjeku i klubit, Gary O’Driscoll, thuhet se ka paralajmëruar lojtarët që të largohen nga restorantet e ngarkuara, si dhe nga çdo hapësirë ​​publike e mbushur me njerëz, pasi shkalla e rasteve në të gjithë vendin vazhdon të rritet ndërsa Krishtlindjet po afrohen.

Arsenali u detyrua të mbyllte përkohësisht terrenin e tyre stërvitor javën e kaluar pasi u zbuluan raste pozitive brenda stafit të klubit, megjithëse lojërat e tyre ende vazhduan.

Bosi Mikel Arteta ka folur gjatë për zhgënjimin e tij për situatën, duke ankuar se sa e vështirë është të përpiqesh të mbash lojtarët e tij të lirë nga Covid kur vendi është aktualisht i hapur për biznes, duke çuar në mënyrë të pashmangshme në një rritje të rasteve.

“Duhet t’i vendosim të gjitha protokollet përsëri”, tha shefi i Arsenalit përpara fitores së të shtunës së kaluar jashtë Leeds.

“Por situata është shumë e ndërlikuar sepse është e pamundur të krijohet një flluskë rreth terrenit stërvitor dhe stadiumit kur e gjithë bota është e hapur.

“Sepse nuk ka të bëjë me ne, ka të bëjë me njerëzit që kemi rreth nesh, ka të bëjë me fëmijët tanë, janë të gjithë njerëzit që janë të lidhur me ne që e bëjnë situatën vërtet të ndërlikuar.”

Arsenali u ka kërkuar të gjithë lojtarëve të tyre që të shfrytëzojnë mundësinë për të marrë vaksinën pasi ata që janë vaksinuar nuk do të duhet të izolohen për aq kohë sa ata që kontraktojnë virusin dhe nuk i kanë bërë të dyja vaksinat. /Lajmi.net/