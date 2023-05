Arsenali synon hakmarrjen ndaj Cityt në merkato, planifikon transferimin të madh

Arsenali humbi garën me Manchester Cityn për titullin e kampionit në Premierligë këtë sezon.

“Topçinjtë” ishin disa xhiro larg trofeut, por në fund “Qytetarët” ia dolën të përmbysnin gjithçka dhe të triumfojnë në elitën e futbollit anglez.

Megjithatë, Arsenali synon t’i hakmerret Manchester Cityt në merkaton e verës, sipas mediave angleze, transmeton lajmi.net.

Klubi londinez po e planifikon seriozisht transferimin e mesfushorit të Cityt, Ilkay Gundogan.

Arsenal are reportedly planning a move for İlkay Gündoğan, who is out of contract this summer.

Mikel Arteta when he spots another Man City star available 👁️ pic.twitter.com/UiTvW5Rbnp

— B/R Football (@brfootball) May 22, 2023