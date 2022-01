Arsenali po përgatit kontratën e re për Artetan

Drejtuesit e klubit kanë qenë të kënaqur me Artetën që kur ai zëvendësoi Unai Emery dy vjet më parë dhe janë të etur për ta mbajtur atë pavarësisht se Arsenali përfundoi i teti në Premier League në të dy sezonet e tij në krye.

Arsenali është i bindur se po bën hapa të mëdhenj përpara nën drejtimin e Artetës, ndërsa ai ndërton ekipin e tij rreth Bukayo Saka dhe Emile Smith Rowe, dhe mënjanon yjet më të vjetër me fitime të larta si Pierre-Emerick Aubameyang.

Udhëheqja e Artetës jashtë fushës ka impresionuar drejtuesit në Emirates, me Arteta që luan një rol kyç në bindjen e lojtarëve për të marrë reduktime të përkohshme pagash në fillim të pandemisë.

Arsenali është gjithashtu i vetëdijshëm se data e skadimit të kontratës së Artetës në verën e vitit 2023 përkon me datën e planifikuar të largimit të Pep Guardiolës në Manchester City, dhe përmirësimi i vazhdueshëm për Arsenalin mund ta shohë atë të dalë si pasardhës.

39-vjeçari është i lumtur në Arsenal dhe do të mirëpresë bisedimet. Çdo zgjatje do të çonte në një rritje të pagës së tij prej 5 milionë funtesh, me Arsenalin që kërkon të angazhojë Artetën në klub për dy vite të tjera. /Lajmi.net/