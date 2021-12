Arsenali planifikon t’i ofrojë kontratë të re yllit të skuadrës

“Gunners” pritet t’i ofrojnë një kontratë afatgjate yllit 20-vjeçar, Bukayo Saka.

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari i njohur i Fichajes, Ekrem Konur.

Konur ka raportuar se ‘Topçinjtë’ do t’i ofrojnë kontratë të re anglezit deri në vitin 2027.

🔥Arsenal plan to extend the contract of Bukayo Saka until 2027.📝 #AFC #Gooners

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2021