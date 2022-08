Arsenali nuk e kanë ndërmend të bëjnë ofertë për Tielemans

Arsenali nuk e ka ndërmend që të bëjë ofertë për mesfushorin e Leicester Cityt, Youri Tielemans.

Lojtari është në planet e skuadrës londineze që një kohë të gjatë, mirëpo duket se nuk e ka ndërmend të bëjë ofertë në këtë verë, transmeton lajmi.net.

Belgu ka edhe një vit kontratë me “Dhelprat” dhe pas një viti do të jetë i qasshëm me parametra zero.

Në garë për lojtarin është edhe Manchester United. /Lajmi.net/