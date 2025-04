Arsenali me gjysmë ekipi kundër Real Madridit, shtatë lojtarë mungojnë shkaku i lëndimeve Arsenali thuhet se është në rrëmujë të plotë me disa lëndime që kanë prekur ekipin e tyre përpara ndeshjes së tyre në Ligën e Kampionëve kundër Real Madrid. Të martën mbrëma, Arsenali mundi Fulhamin 2-1 me golat e ardhur nga Mikel Merino dhe Bukayo Saka i rikthyer nga lëndimi. Sidoqoftë, mbrojtësi kryesor Gabriel Magalhaes duhej…