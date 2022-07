Arsenali ka mposhtur me rezultat të thellë Chelsean Arsenali ka shënuar një fitore me rezultat të thellë ndaj Chelsea. ‘Topçinjtë’ mposhtën ‘Blutë e Londrës’ me rezultat 4:0. Ecurinë e golave e hapi Gabriel Jesus në minutën e 15` të ndeshjes, përcjell lajmi.net. Në minutën e 36` ishte Martin Odegaard që dyfishoi epërsinë e Arsenalit. Pjesa e parë u mbyll me atë rezultat. Gjatë…