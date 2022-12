Arsenali interesohet për Joao Felix

‘Topçinjtë’ kërkojnë shërbimet e portugezit, Joao Felix.

Sipas ‘Daily Mail’, Arsenali ka pyetur tashmë për Joao Felix me synimin për një huazim të mundshëm deri në fund të sezonit, përcjell lajmi.net.

‘Topçinjtë’ besojnë se do të ishte një nxitje e jashtëzakonshme për titullin dhe janë të gatshëm të paguajnë pagën e tij të plotë plus kompensimin për Atletico Madrid prej 9 milionë euro.

Kjo gazetë shton se do të ishte një kërkesë e veçantë nga trajneri Mikel Arteta, i cili ka insistuar që Edu dhe bordi drejtues i klubit të kryejnë këtë lëvizje.

Kjo vjen menjëherë pasi Shakthar refuzoi një ofertë prej gati 60 milionë eurosh për Mudryk nga Emirates.

Lojtari është i dashuruar me klubin e ‘Topçinjve’, por skuadra ukrainase konsideron se ka një nga tre anësorët më të mirë në botë dhe nuk do të kënaqet me një ofertë që nuk është afër 100 milionëve./Lajmi.net/