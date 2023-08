Arsenali fitoi Superkupën e Anglisë, babai i Haaland ‘tallet’ me ‘Topçinjtë’

Haaland pati një tjetër paraqitje zhgënjyese në Community Shield të dielën dhe u zëvendësua pak para se Arsenali të mundte Manchester Cityn 4-1 në penallti për të fituar trofeun.

Pavarësisht se djali i tij ishte i dobët në fushë, Alfie postoi një mesazh urimi për Arsenalin në mediat sociale në përgjigje të një postimi që nënvizonte bëmat rekorde të sulmuesit për Cityn sezonin e kaluar.

Ai shkroi: “Bravo Arsenal, fitore e madhe. Ju duhet të jeni favorit për ligë tani.”

Fatkeqësia e Haaland vazhdoi në Community Shield pas paraqitjes së tij zhgënjyese kundër Liverpool-it në vitin 2022, gjatë së cilës ai nuk arriti të shënonte në një rast nga tre metra.

😉 Well done Arsenal, great win. You must be favourites for the league now. https://t.co/naiacZAvb0

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) August 6, 2023