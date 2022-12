Arsenali fantastik, fiton kundër Brighton dhe blindon vendin e parë Ka përfunduar ndeshja në mes Brighton – Arsenal. ‘Topçinjtë’ mposhtën 4:2 Brightonin, shkruan lajmi.net. Ekipi i Mikel Artetës tregun përsëri paraqitje fantastike dhe blinduan pozitën e parë me plus shtatë nga ajo e dyta. Ata gjetën golin në minutën e dytë me yllin e skuadrës, Bukayo Saka. Pas një aksioni të bukur anglezi shënoi dhe…