Arsenali e konfirmon huazimin e Pepes te Nice

Lajmin e k konfirmuar vetë klubi londinez, me anë të një njoftimi, transmeton lajmi.net.

27-vjeçari iu bashkua ‘Topçinjve’ nga skuadra franceze Lille në fillim të sezonit 2019/20 dhe ka bërë gjithsej 111 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar 27 gola.

Anësori përfundoi mirë sezonin e tij debutues duke qenë në formacionin fillestar për finalen e Kupës FA 2020, duke shënuar golin e fitores 2-1 ndaj Chelsea.

Nico ka qenë i rregullt në ekipin kombëtar të Bregut të Fildishtë që kur bëri debutimin e tij në 2016, duke qenë pjesë e skuadrës së vendit të tij në Kupën e Kombeve të Afrikës në 2017, 2019 dhe 2021.

Ai ka bërë 34 paraqitje për Bregun e Fildishtë, duke shënuar nëntë gola.

Wishing you all the best on loan, Nico 🙌

— Arsenal (@Arsenal) August 25, 2022