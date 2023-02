Arsenali do t’i ofrojë Xhakës një marrëveshje të re Arsenali kërkon të vazhdojë bashkëpunimin me futbollistin kosovar me pasaportë zvicerane, Granit Xhaka. Pas fillimit të bisedimeve me Bukayo Saka, William Saliba dhe Gabriel Martinelli për kontrata të reja, Arsenali tani është i gatshëm t’i ofrojë ish-kapitenit Granit Xhaka një marrëveshje të re sipas Fabrizio Romano, transmeton lajmi.net. Ai shkroi, “Pavarësisht raporteve, bisedimet nuk janë…