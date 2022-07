Arsenali arrin marrëveshje me Fulhamin për Lenon Arsenali ka arritur marrëveshje me Fulhamin për portierin Bernd Leno. Gjermani do të kalojë të “The Cottagers” për shumën e tetë milionë eurove, transmeton lajmi.net. Shuma e këtij transferimi pritet të jetë diku rreth 8 milionë funte. Në garë për ish-gardianin e Bayer Leverkusen ishte edhe Leicester, por “Dhelprat” iu futën kësaj “piste” krejt në…