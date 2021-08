Arsenal shumë afër transferimit të Ramsdale

Arsenali prej kohësh kishte nisur kontaktet me Sheffield Utd për Ramsdale, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetarit të ‘The Ahtletic’, David Orntein, Arsenali është shumë afër marrëveshjes për transferimin e Ramsdale për një shumë rreth 28 milionë euro plus 7 të tjera në formë bonusesh.

Sheffield po kërkon më shumë por palët janë optimist për arritjen e një akordi së shpejti.

Portierit i është propozuar kontratë katër-vjeçare me ‘Topçinjtë’ me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.

Në anën tjetër ‘Gunners’ do të zyrtarizojnë gjatë orëve të ardhshme blerjen e Martin Odegard. /Lajmi.net/

🚨 Arsenal on verge of agreement with Sheff Utd to sign Aaron Ramsdale. £24m + £6m in add-ons (only likely to apply if/when 23yo is established 1st choice). #SHU initially wanted £40m. Proposed deal 4yrs + 1 option. Not in squad vs #WBA @TheAthleticUK #AFC https://t.co/aN8kJ70EBy

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 18, 2021