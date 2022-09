Arsenal rrëzohet në ‘Old Trafford’, Man United fiton derbin dhe prish ecurinë e ‘Gunners’ Manchester United ka ndalur ecurinë perfekte të Arsenal, duke mposhtur skuadrën e Arteta në ‘Old Trafford’. Manchester United ka fituar derbin kundër Arsenal, me rezultatin 3:1, në një ndeshje ku Marcus Rashford bëri diferencën, shkruan lajmi.net. Anësori brazilian, Antony, debutimin me fanellën e United e bëri me gol. Goli i tij erdhi në minutën e…