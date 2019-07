Arsenal prezanton fanellën e re

Arsenal ka prezantuar fanellën për sezonin e ri.

Mesfushori Mesut Ozil dhe futbollistë të tjerë të “Gunners” paraqiten në videon e publikimit të uniformës së re, përcjell lajmi.net.

Ajo duket si një version nga e kaluara që pritet të pëlqehet nga tifozët e Arsenalit.

Shikojeni prezantimin e veçantë të fanellës së re nga Arsenal. /Lajmi.net/

This is Arsenal. This is adidas. This is home.@Arsenal 🤝 @adidasfootball

Everything looks better when it’s official, right? 😉

— Arsenal FC (@Arsenal) July 1, 2019