Arsenal i ofron kontratë pesëvjeçare pasuesit të Granit Xhakës

Xhaka pritet që brenda këtij muaji ta kompletojë kalimin te gjiganti italian, AS Roma, me të cilët ka arritur marrëveshje personale, transmeton lajmi.net.

Roma dhe Arsenal janë në negociata që disa javë, por ende nuk janë pajtuar për çmimin përfundimtar.

Ndërkohë, “Topçinjtë” kanë gjetur edhe pasuesin e shqiptarit, bëhet fjalë për mesfushorin e Wolves, Ruben Neves.

Arsenal i ka ofruar kontratë pesëvjeçare Nevesit, derisa Wolves për portugezin do kërkojë rreth 35 milionë euro./Lajmi.net/

