Arsenal – Everton, formacionet zyrtare

Arsenali ka përballë skuadrën e Evertonit në “Emirates”, shkruan lajmi.net.

Aubameyang, Lacazette, Luiz dhe Tierney do të mungojnë në këtë takim.

Për Evertonin, skuadra është e kompletuar, përpos Gbamin dhe Doucoure.

Arsenali qëndron në pozitën e nëntë me 46 pikë, ndërsa Evertoni qëndron në pozitën e tetë me 49 pikë.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Mari, Xhaka, Ceballos, Partey, Saka, Smith Rowe, Pepe, Nkeitah.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leading the line 🇬🇭 @ThomasPartey22 starts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @CalumChambers95 at right back

Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Holgate, Digne, Allan, Gomes, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Rodriguez, Richarlison.

⚠️ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! ⚠️

3️⃣ changes

🔙 DCL starts as five return to the squad

COME ON YOU BLUES! #ARSEVE pic.twitter.com/R75AFyOcIz

— Everton (@Everton) April 23, 2021