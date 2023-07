Arritja e Firminhos në Arabinë Saudite: Tifozët gati sa nuk e “shqyejnë”, njëri arrin ta puth

Pas tetë sezonesh të kaluara në Liverpool, futbollisti brazilian Roberto Firmino vendosi të vazhdojë karrierën e tij në Al Ahli.

Braziliani është përforcimi i dytë i madh i ekipit elitar arab pas ardhjes së ish-portierit të Chelseat senegalezit Edouard Mendy.

Se sa do të thotë nënshkrimi për fansat tregoi fakti që një “det njerëzish” iu vërsulën kur doli nga vetura për t’u prezantuar zyrtarisht si lojtar i ri, përcjell lajmi.net.

Të gjithë donin të bënin një fotografi me Firminon, e njëri nga ta arriti edhe ta puthte atë në ballë.

🚨 Roberto Firmino is surrounded by Al Ahli fans as they welcome the Brazilian to his new club. pic.twitter.com/M7MkNzLmm7

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 6, 2023