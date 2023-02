Arrihet ujdi për zbritjen e çmimeve të produkteve për stafin ushtarak Oda Ekonomike e Kosovës njofton se me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së pjesëtarëve të FSK-së, Lulzim Rafuna në emër të OEK-ut dhe ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj kanë nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit, duke bërë kështu OEK-un pjesë të iniciativës që ka për qëllim bashkëpunimin me biznese, për zbritjet që do të ofrohen në produktet…