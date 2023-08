Arrihet marrëveshja, Tottenham pranon kushtet e Bayernit për Kane Harry Kane së shpejti do të zyrtarizohet si lojtari më i ri i Bayern Munich. Ky është informacioni i publikuar sot nga David Ornstein, gazetar i ‘The Athletic’, transmeton lajmi.net. Pas një tërheqjeje të gjatë, skuadra londineze raportohet se i ka thënë ‘po’ Bayern Munich dhe do të pranonte 100 milionë eurot që do të…