Arrihet marrëveshja, Tonali te Newcastle United për 70 milionë euro

Ashtu siç raporton gazetari italian, Fabrizio Romano, Sandro Tonali do të jetë lojtari më i ri i klubit anglez, shkruan Lajmi.net

Newcastle United do t’i paguaj plotë 70 milionë euro për mesfushorin italian. I cili do të firmos kontratë deri në vitin 2029.

23-vjeçari me Milanin sezonin e kaluar në Serie A, zhvilloi 34 ndeshje, shënoi dy gola dhe bëri shtatë asiste./Lajmi.net/

Sandro Tonali to Newcastle, here we go! Agreement for €70m fee with add-ons. Milan will also have sell-on clause. 🚨⚪️⚫️ #NUFC

Medical done, contracts ready.

Tonali will sign contract until 2029 for €7m per year and €2m add-ons.

It’s record sale ever for an Italian player. pic.twitter.com/Oj4jJfc15X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023