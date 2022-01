Arrihet marrëveshja – sheikët e Newcastles bëjnë goditjen e parë pas marrjes së pronësisë së re

Mbrojtësi i djathtë, Kieran Trippier do t’i bashkohet Newcastles nga Atletico Madrid, ka raportuar Fabrizio Romano.

Sipas Romanos, marrëveshja është e përfunduar dhe ky do të jetë nënshkrimi i parë i pronësisë së re me negociatat të cilat filluan në dhjetor.

Burimet e ‘SkySports’ theksojnë se bëhet fjalë për një marrëveshje që ka tarfifën e 12 milionë funteve, megjithatë kjo ende është e paqartë.

Kieran Trippier’s set to join Newcastle from Atletico Madrid as expected, done deal and here-we-go. ⚪️🤝 #NUFC

New ownership first signing completed after negotiations started in December.

Club sources talk of £12m plus add ons as per @SkySports_Keith – final fee not clear yet. pic.twitter.com/m7kOc17hPe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022