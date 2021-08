Arrihet marrëveshja, Moriba së shpejti kalon te Leipzig

Talenti refuzoi të rinovonte me Barcelonën, ngase kërkonte pagë javore për 100 mijë euro, gjë që klubi nuk pranonte, transmeton lajmi.net.

Meqenëse marrëdhënia mes klubit dhe lojtarit u prishë, Barcelona vendosi ta shesë, ndërsa tani ka arritur marrëveshje me klubin gjerman.

Leipzig do paguajë 16 milionë euro plus 7 milionë euro bonuse, derisa Moriba do udhëtojë së shpejti në Gjermani për të kryer testet mjekësore.

Te Leipzig, Moriba do jetë zëvendësuesi i Marcel Sabitzer, ky i fundit kaloi te Bayern Munich./Lajmi.net/