Arrihet marrëveshja mes Milanit dhe Newcastle United, Tonali kalon në Premierligë

Mesfushori Sandro Tonali do ta vazhdojë karrierën në Premierligën angleze te Newcastle United.

Milani dhe Newcastle United kanë arritur marrëveshje të plotë për transferimin e Tonalit, përcjell lajmi.net.

Kështu ka raportuar gazetari italian dhe një nga më të besuarit në botën e transferimeve, Fabrizio Romano.

Sipas Romanos, marrëveshja është duke u finalizuar dhe dokumentet po përgatiten.

“Është arritur marrëveshja e plotë mes AC Milan dhe Newcastle për Sandro Tonalin pas takimit të ri në Milano. Marrëveshja po finalizohet tani, dokumentet po përgatiten. Kontrolli përfundimtar mes klubeve dhe më pas është këtu që ne shkojmë që Magpies të nënshkruajë Tonalin” – raporton Romano në Tëitter.

🚨 Full agreement reached between AC Milan and Newcastle for Sandro Tonali after new meeting in Milano.

Deal being finalised now, documents being prepared.

Final check between clubs and then it’s here we go for Magpies to sign Tonali.

⚪️⚫️⏳ #NUFC pic.twitter.com/7HmkqZZJNd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023