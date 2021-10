Arrihet marrëveshja, Martinez mbetet te Interi deri në vitin 2026

Lautaro Martinez ka kontratë aktuale me Interin deri në qershor të vitit 2023, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, futbollisti tashmë ka arritur marrëveshje me drejtuesit e klubit për rinovimin e kontratës.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Martinez tashmë ka nënshkruarë kontratën e re me ‘Nerazzurët’.

Marrëveshja është kompletuar dhe dokomentet janë nënshkruarë mëngjesin e sotëm, marrëveshja do të bëhet zyrtare ditët e ardhshme.

Me kontratën e re argjentinasi do të mbetet pjesë e gjigantit italian deri në vitin 2026, ndërsa i është larguar klauzola e largimit prej 111 milionë euro që e kishte në kontratën e mëparshme.

Lautaro Martinez has just signed his new contract with Inter, confirmed. Deal completed and paperworks signed today morning. Official announcement in the next few days. ⚫️🔵🇦🇷 #Inter

New contract will be until June 2026. The release clause [€111m] has been removed. pic.twitter.com/qWgU37AgxX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2021