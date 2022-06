Arrihet marrëveshja: Marquinhos tek Arsenali për 3.5 milionë euro

Anësori brazilian, Marqiunhos, do të jetë transferimi i parë i Arsenalit në këtë merkato verore.

Lojtari është dakorduar për një kalim në “Emirates Stadium” kohë më parë, por dakordimi në mes të klubeve për shumën e transferimit të tij mungonte.

Tanimë edhe klubet e kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe “topçinjtë” do të paguajnë për lojtarin 3.5 milionë euro, transmeton lajmi.net.

19-vjeçari do të nënshkruajë kontratë deri në vitin 2027.

Pos tij, sulmi do të tentohet të përforcohet edhe me lojtarë të tjerë, me Gabriel Jesus në krye të listës së dëshirave. /Lajmi.net/