Arrihet marrëveshja, Italia do t’i ekstradojë shtetasit e vet drejt Kosovës Është finalizuar plotësimndryshimi i Traktatit për Ekstradim mes Kosovës dhe Italisë. Në bazë të kësaj, shteti italian do të bëhet shteti i parë në Evropë që obligohet t’i ekstradojë shtetasit e vet drejt Kosovës, në rast të kryerjes së ndonjë vepre penale të ndëshkueshme me legjislacionin në fuqi. Kjo u bë e ditur nga zëvendësministri…