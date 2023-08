Arrihet marrëveshja, Alexis Sanchez rikthehet tek Interi

Alexis Sanchez do të jetë futbollist i Interit dhe zyrtarizimi pritet të ndodhë së shpejti.

Kështu ka raportuar gazetari italian, Fabrizio Romano i cili e ka konsideruar punë të kryer kalimin e kilianit në qytetin e modës, shkruan lajmi.net.

Reprezentuesi kilian do t’i bashkohet zikaltërve si lojtar i lirë dhe do të nënshkruajë kontratë afatshkurtër.

“Alexis Sánchez në Inter, ja ku po shkojmë! Ai është rikthyer në transferim të lirë pasi kaloi një vit në Marseille. Marrëveshja është arritur”.

“Sánchez do të nënshkruajë marrëveshje afatshkurtër në ditët në vijim, ndërsa ai priste Interin. Ai do të zëvendësojë Joaquín Correan i cili i bashkohet OM” – raportoi Romano.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023