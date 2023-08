Arrestohet zyrtari i tretë lidhur me keqpërdorimet me ndërtimin e rrugëve në Suharekë Policia njofton për arrestimin e personit të tretë me inicialet B.S., si vazhdimësi e arrestimit të Enver Shabanit dhe Berat Kabashit, nën dyshimet për “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Keqpërdorim dhe mashtrim me prokurim publik”. Pas arrestimit, B.S., me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë. “I dyshuari në bashkëveprim me persona…