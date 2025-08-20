Arrestohet zyrtari i Komunës së Pejës, u filmua duke konsumuar lëndë që dyshohet se janë narkotike

Policia e Kosovës ka arrestuar L.G , zyrtar i Komunës së Pejës, pasi i njëjti u filmua duke konsumuar lëndë që dyshohet të jenë narkotike dhe me një armë në tavolinë. Arrestimin e tij e ka konfirmuar edh zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi. "Me autorizimin e prokurorit të shtetit Policia ka bastisur banesën…

20/08/2025 23:41

Policia e Kosovës ka arrestuar L.G , zyrtar i Komunës së Pejës, pasi i njëjti u filmua duke konsumuar lëndë që dyshohet të jenë narkotike dhe me një armë në tavolinë.

Arrestimin e tij e ka konfirmuar edh zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi.

“Me autorizimin e prokurorit të shtetit Policia ka bastisur banesën e të dyshuarit dhe njëkohësisht dhe zyrën e tij të punës me ç’rast është sekuestruar një armë dhe i njëjti është arrestuar nga Policia e Kosovës dhe për momentin është duke u intervistuar dhe presim që të vlerësoj nga prokurori i shtetit për hapat e mëtutjeshëm”, ka njoftuar Nikçi për teve1.info

