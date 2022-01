Arrestohet zyrtari i IT-së në SHSKUK, dyshohet për dallavere me kamera

Këtë e ka bërë të ditur Prokuroria e Prishtinës me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net.

“Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, konkretisht Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion, ju njofton se pas një hetimi disa mujor, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka ndaluar të dyshuarin L.J., zyrtar i TI-së në ShSKUK, për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 414 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në komunikatë.

Dyshohet se i njëjti, në cilësinë e menaxherit të kontratës nga QKUK “Furnizimi dhe montimi i sistemit të integruar të monitorimit me kamera dhe Integrimi i sistemit të kontrollit të qasjes”, ka kryer veprën penale të lartcekur.

Prokurori i çështjes, lidhur me këtë rast ësht​ë duke vazhduar me ndërmarrjen e veprimeve hetimore, derisa ndaj të dyshuarit do të ndërmerren veprime të mëtejme procedurale. /Lajmi.net/