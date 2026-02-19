Arrestohet vëllai i Mbretit Charles
Policia ka arrestuar vëllain e Mbretit të Mbretërisë së Bashkuar, Andrew Mountbatten-Windsor.
BBC mëson se Andrew Mountbatten-Windsor është arrestuar nën dyshimin për sjellje të keqe në detyrën publike.
Andrew, i cili mbushi 66 vjeç sot, u ndalua në Sandringham Estate në Norfolk të enjten, tha Policia e Thames Valley.
Ai është nën shqyrtim të ri pasi pjesa e fundit e materialeve të publikuara nga të ashtuquajturat dosje Epstein hodhi dritë të mëtejshme mbi marrëdhënien e tij me pedofilin e ndjerë.
Sir Keir Starmer u bë figura e fundit e profilit të lartë që ushtroi më shumë presion mbi Andrew të enjten, ndërsa iu bashkua thirrjeve që ai të dëshmonte zyrtarisht për lidhjet e tij.
Duke folur për BBC Breakfast, kryeministri këmbënguli se “askush nuk është mbi ligjin” dhe tha: “Kushdo që ka ndonjë informacion duhet të dëshmojë.
“Pra, qoftë Andrew apo dikush tjetër, kushdo që ka informacion përkatës duhet të paraqitet para organit përkatës, në këtë rast të veçantë po flasim për Epstein, por ka shumë raste të tjera.”