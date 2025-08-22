Arrestohet vajza e Eli Farës, kapet me kokainë në Tiranë
Vajza e këngëtares së njohur, Eli Fara është arrestuar në Tiranë.
Burime për Report Tv bëjnë me dije se Roxhensa Kapurani, 39 vjeçe, u kap me kokainë një ditë më parë në zonën e Vorës.
Gjatë kontrollit që blutë kanë ushtruar në makinën e saj, kanë gjetur kokainë, sasia e së cilës ende nuk bëhet me dije.
“Specialistët për Hetimin e Narkotikëve arrestuan, R. K., 39 vjeçe, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vorë i gjetën një sasi të dyshuar narkotike Kokaine”, njoftoi Policia e Tiranës.