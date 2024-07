Arrestohet Ujkan Metaj, i arratisur nga burgu i Dubravës

Sipas njoftimit të Policisë, Ujkan Metaj është arrestuar në Istog sot në orët e pasditës.

“Identifikimit dhe lokalizimit të tij i ka paraprirë ndërmarrja e masave aktive hetimore dhe operative, të cilat kanë rezultuar edhe me arrestimin e personit të dyshuar. Të gjitha veprimet e mëtejme do të ndermerren në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë”, thuhet në njoftimin e Policisë.