Arrestohet taksisti në Gjilan, dyshohet se ka shfrytëzuar vajza për shërbime seksuale Prokuroria Themelore në Gjilan, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Njësitin e Hetimeve të Trafikimit me Qenie Njerëzore ka ndaluar të dyshuarin M.M për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Mundësimi apo detyrimi në prostitucion’’. “Ekziston dyshimi se i dyshuari M.M., me qëllim të përfitimit material, duke ushtruar profesionin e taksistit, iu…