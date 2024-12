Arrestohet shtetasi i Gjermanisë në Gjilan- Rrahu burrin që kishte mosmarrëveshje të mëhershme me të Policia e Kosovës ka arrestuar dje një burrë, shtetas i Gjermanisë pasi që i njëjti dyshohet se pas një mosmarrëveshje të mëhershme e ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull. Viktima me këtë rast ka pësuar lëndime trupore dhe ka pranuar tretman mjekësor, kurse i dyshuari është intervistuar. Me vendim të prokurorit ai është dërguar më pas…