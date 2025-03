Arrestohet shoferi serb që u fut sot në turmën e njerëzve në Beograd dhe goditi 3 persona me makinë Një person me inicialet Z.M (1975) është arrestuar nga policia serbe pasi në lagjen “Bele Vode” të Beogradit me veturën e tij BMW ka hyrë në turmën e protestuesve dhe ka goditur tre prej tyre. Personat e lënduar janë dërguar në Qendrën Emergjente për ndihmë të mëtejshme, shkruan Danas. Sipas njoftimit të policisë serbe, “Shoferi…