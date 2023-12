Arrestohet shoferi, e goditi me makinë këmbësorin në Fushë-Kosovë Të dielën në Fushë-Kosovë është arrestur një person nën dyshimin që e ka goditur një këmbësor. “Është arrestuar vozitësi mashkull kosovar pasi që dyshohet se me veturë nga pakujdesia ka goditur këmbësorin mashkull kosovar”, ka njoftuar “Viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”.