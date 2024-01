Arrestohet serbi në Prizren, tentoi ta korruptojë me 5 euro policin Një serb në Prizren tentoi t’i korruptojë me 5 euro zyrtarët policorë të Kosovës. Rasti ndodhi gjatë ditës së djeshme, kur policia ndaloi një kamion me targa serbe shkaku i shkeljes në trafik(tejkalimi i shpejtësisë së lejuar), shkruan lajmi.net. Sidoqoftë, i njëjti është arrestuar nga policia dhe është proceduar më tej për veprën penale të…